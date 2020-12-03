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03.12.2020 / 16:35
Текст: Сергей Бабкин

В Москве заработали камеры "на ремень"

Фото: iStock
Фото: iStock
На дорогах Москвы заработали камеры, которые автоматически фиксируют езду с непристегнутым ремнем безопасности и разговор по телефону. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Эти камеры расположены по восьми адресам:

- Проектируемый проезд № 7031

- Мичуринский проспект, 80

- Проспект Вернадского, 7

- Звенигородское шоссе, 9

- Сухаревская площадь, 3с.5 (камера смотрит на внутреннюю сторону Садового кольца)

- Окружной проезд, 23

- 1-я улица Измайловского зверинца, 19А, стр.4

- 2-я Бауманская, 5 с.5 (камера направлена на внутреннюю сторону ТТК)

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Камеры в Москве поймали 26 млн нарушителей правил дорожного движения

Как уже писала "РГ", нарушения будет выявлять нейросеть при помощи специальных камер высокой четкости. С помощью различных моделей система научилась различать телефоны, ремни, предметы одежды. Спорные случаи обещают трактовать в пользу водителя. Штраф за непристегнутый ремень - 1 тыс. руб. За разговор по телефону без гарнитуры - 1,5 тыс. руб. К разговору приравнено любое использование смартфона за рулем.

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