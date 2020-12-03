В Москве заработали камеры "на ремень"

На дорогах Москвы заработали камеры, которые автоматически фиксируют езду с непристегнутым ремнем безопасности и разговор по телефону. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Эти камеры расположены по восьми адресам: - Проектируемый проезд № 7031 - Мичуринский проспект, 80 - Проспект Вернадского, 7 - Звенигородское шоссе, 9 - Сухаревская площадь, 3с.5 (камера смотрит на внутреннюю сторону Садового кольца) - Окружной проезд, 23 - 1-я улица Измайловского зверинца, 19А, стр.4 - 2-я Бауманская, 5 с.5 (камера направлена на внутреннюю сторону ТТК) Камеры в Москве поймали 26 млн нарушителей правил дорожного движения Как уже писала "РГ", нарушения будет выявлять нейросеть при помощи специальных камер высокой четкости. С помощью различных моделей система научилась различать телефоны, ремни, предметы одежды. Спорные случаи обещают трактовать в пользу водителя. Штраф за непристегнутый ремень - 1 тыс. руб. За разговор по телефону без гарнитуры - 1,5 тыс. руб. К разговору приравнено любое использование смартфона за рулем.