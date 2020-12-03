В Москве заработали камеры "на ремень"
Эти камеры расположены по восьми адресам:
- Проектируемый проезд № 7031
- Мичуринский проспект, 80
- Проспект Вернадского, 7
- Звенигородское шоссе, 9
- Сухаревская площадь, 3с.5 (камера смотрит на внутреннюю сторону Садового кольца)
- Окружной проезд, 23
- 1-я улица Измайловского зверинца, 19А, стр.4
- 2-я Бауманская, 5 с.5 (камера направлена на внутреннюю сторону ТТК)
Как уже писала "РГ", нарушения будет выявлять нейросеть при помощи специальных камер высокой четкости. С помощью различных моделей система научилась различать телефоны, ремни, предметы одежды. Спорные случаи обещают трактовать в пользу водителя. Штраф за непристегнутый ремень - 1 тыс. руб. За разговор по телефону без гарнитуры - 1,5 тыс. руб. К разговору приравнено любое использование смартфона за рулем.