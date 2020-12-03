На Камчатке военнослужащий осужден за кражу на 20 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском 35 гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту, которого признали виновным в хищении чужого имущества с незаконным проникновением в хранилище.

С 1 августа по 20 сентября 2018 года военнослужащий, находясь на территории воинской части, исполнял обязанности начальника патруля по охране.

С помощью находившихся в его распоряжении ключей он проникал в полуприцепы, откуда в итоге похитил 108 электронных плат из состава ЗИП. В них содержались драгметаллы стоимостью свыше 20 миллионов рублей.

Свою вину подсудимый признал. Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у него маленького ребенка, а также дочери, которая учится в институте и находится на его иждивении. Кроме того, мужчина материально помогает матери - инвалиду первой группы.

С учетом этого военнослужащий отправится в исправительную колонию общего режима на пять лет. С него в пользу минобороны взыскан причиненный ущерб.