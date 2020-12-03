У берегов Сахалина задержали браконьеров с живым крабом

Пограничники задержали браконьеров, ловивших крабов в Татарском проливе.

Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, у группы изъяли около 400 особей живого краба. Их выпустили обратно в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба превысила два миллиона рублей.

Начав распутывать это дело, оперативно-следственная группа, обнаружила промышленную базу, на которой находилось оборудование для переработки и упаковки краба в антисанитарных условиях. Там же стояли рефрижераторы с 250 килограммами замороженной продукции из краба. Ее собирались отправить в другие регионы страны.

У браконьеров изъяли приспособления для незаконного вылова биологических ресурсов, навигационное оборудование и маломерное плавсредство. Предварительный ущерб, причиненный биоресурсам превышает миллион рублей.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.