У берегов Сахалина задержали браконьеров с живым крабом

Новости

Названы самые покупаемые в городах-милионниках марки автомобилей 08:01
В центре Москвы загорелось здание онкоцентра 07:44
Глава РФПИ: С марта будем ежемесячно производить по 30 млн доз "Спутника V" 06:23
В США впервые число госпитализаций с COVID-19 превысило 100 тысяч 06:03
Ракета "Союз-2" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк 05:21
Врач рассказал о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов 05:09
Китайский аппарат "Чанъэ-5" завершил сбор образцов лунного грунта 05:08
Трамп заявил о готовности признать результаты только честных выборов 04:48
Роскомнадзор создал реестр российских видеосервисов 04:37
В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов 03:46
Спецрейс с депортируемыми россиянами покинул США 03:44
Россия ответила НАТО на обвинения в наращивании военной мощи в Крыму 03:19
В Латвии подтверждены два случая повторного заражения коронавирусом 02:41
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России 02:25
Посол РФ: Москва против превращения Арктики в зону международного соперничества 01:52
Посол РФ в США: Время на продление СНВ-3 еще остается 01:16
"ПСЖ" обыграл "МЮ" благодаря дублю Неймара 01:05
Трамп: Процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться 00:50
Меркель пообещала продлить карантин в ФРГ до 10 января 00:34
Президент ВФЛА: World Athletics дает нам еще один шанс 00:22
Российские клубы прервали 17-матчевую серию без побед в еврокубках 00:19
Британский эксперт усомнился в возможности искоренения коронавируса 00:16
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 02.12.2020
ОАТИ выявило нарушение мер профилактики COVID-19 в головном офисе компании Adidas 02.12.2020
Роспотребнадзор проверил соблюдение мер профилактики COVID-19 в аквапарке в Перово 02.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
В "РГ" подведут итоги Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг"-2020
В "РГ" подведут итоги Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг"-2020
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
03.12.2020 06:26
Рубрика: Происшествия

У берегов Сахалина задержали браконьеров с живым крабом

Текст: Юлия Гарднер

Пограничники задержали браконьеров, ловивших крабов в Татарском проливе.

Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, у группы изъяли около 400 особей живого краба. Их выпустили обратно в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба превысила два миллиона рублей.

На Камчатке браконьеры пойдут под суд за вылов лосося

Начав распутывать это дело, оперативно-следственная группа, обнаружила промышленную базу, на которой находилось оборудование для переработки и упаковки краба в антисанитарных условиях. Там же стояли рефрижераторы с 250 килограммами замороженной продукции из краба. Ее собирались отправить в другие регионы страны.

У браконьеров изъяли приспособления для незаконного вылова биологических ресурсов, навигационное оборудование и маломерное плавсредство. Предварительный ущерб, причиненный биоресурсам превышает миллион рублей.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Путин предложил Куликову возглавить Роснано
Россия ответила НАТО на обвинения в наращивании военной мощи в Крыму
Посол РФ в США: Время на продление СНВ-3 еще остается
Врач рассказал о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов
Ракета "Союз-2" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
ВС признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок
Видео
Видео
Любитель бега чудом увернулся от летящей на него машины