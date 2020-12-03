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03.12.2020 22:55
Рубрика: Происшествия

"Холдоми" не забыть

В Хабаровске начался суд по делу о гибели детей в летнем лагере
Текст: Артем Красиков ( "Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8328)
На скамье подсудимых три человека. Владелец "Холдоми" Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов, которым предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 238 УК РФ). По данным следствия, они разместили детей в оборудованных обогревателями брезентовых палатках с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в работе электроприборов и привели к ЧП. Также в лагере не было инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

А также на скамье подсудимых начальник районного отдела МЧС России Эдуард Новгородцев, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более человек (часть третья статьи 293 УК РФ). Он выявил нарушения незадолго до трагедии, но не принял никаких мер, чтобы их устранить.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Напомним, страшная трагедия произошла ночью 23 июля 2019 года. Тогда в летнем лагере "Холдоми" неподалеку от Комсомольска-на-Амуре загорелись брезентовые палатки, в которых спали 189 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Четверо детей умерли. Еще шесть получили ожоги. По мнению Генеральной прокуратуры РФ, причиной пожара стала некачественная проверка лагеря перед открытием. С самого начала расследования и у официальных лиц, и у простых людей возникло много вопросов. Почему по документам палаточный лагерь вообще не значился? Почему дети жили в палатках, которые были поставлены вплотную друг к другу? Ведь именно из-за этого 20 из 26 палаток сгорели дотла за считаные минуты.

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