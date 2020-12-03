В Хабаровске начался суд по делу о гибели детей в летнем лагере

На скамье подсудимых три человека. Владелец "Холдоми" Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов, которым предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 238 УК РФ). По данным следствия, они разместили детей в оборудованных обогревателями брезентовых палатках с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в работе электроприборов и привели к ЧП. Также в лагере не было инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

А также на скамье подсудимых начальник районного отдела МЧС России Эдуард Новгородцев, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более человек (часть третья статьи 293 УК РФ). Он выявил нарушения незадолго до трагедии, но не принял никаких мер, чтобы их устранить.

Напомним, страшная трагедия произошла ночью 23 июля 2019 года. Тогда в летнем лагере "Холдоми" неподалеку от Комсомольска-на-Амуре загорелись брезентовые палатки, в которых спали 189 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Четверо детей умерли. Еще шесть получили ожоги. По мнению Генеральной прокуратуры РФ, причиной пожара стала некачественная проверка лагеря перед открытием. С самого начала расследования и у официальных лиц, и у простых людей возникло много вопросов. Почему по документам палаточный лагерь вообще не значился? Почему дети жили в палатках, которые были поставлены вплотную друг к другу? Ведь именно из-за этого 20 из 26 палаток сгорели дотла за считаные минуты.