Вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть километров

З декабря вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что шлейф распространился на 13 километров к востоку - северо-востоку от вулкана. Для авиации установлен оранжевый код безопасности.

Напомним, что в октябре активность Ключевского резко возросла. Протяженность лавового потока, спускающегося по его склону, выросла почти до 1,5 километров.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4 850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7 000 лет.