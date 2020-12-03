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Рубрика: Происшествия

Вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть километров

Текст: Артем Красиков

З декабря вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: iStock
Поток лавы на камчатском вулкане Ключевском растянулся на 1,5 км

Отмечается, что шлейф распространился на 13 километров к востоку - северо-востоку от вулкана. Для авиации установлен оранжевый код безопасности.

Напомним, что в октябре активность Ключевского резко возросла. Протяженность лавового потока, спускающегося по его склону, выросла почти до 1,5 километров.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4 850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7 000 лет.

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