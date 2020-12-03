Нижегородские спасатели не нашли следов провала снегохода под лед

Спасатели не обнаружили на льду Волги следов провала снегохода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, сообщение о провале снегохода с двумя людьми под лед в Кстовском районе поступило сегодня в 13:16 по каналу связи 112. На предполагаемое место происшествия выехали спасатели.

По состоянию на 16 часов визуальных следов провала на реке обнаружено не было. В МЧС пытаются установить связь с заявителем. Дальнейшие работы будут проводиться в светлое время суток после запроса полиции, уточнили в ведомстве.