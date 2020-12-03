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03.12.2020 16:46
Рубрика: Происшествия

Нижегородские спасатели не нашли следов провала снегохода под лед

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Спасатели не обнаружили на льду Волги следов провала снегохода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

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Напомним, сообщение о провале снегохода с двумя людьми под лед в Кстовском районе поступило сегодня в 13:16 по каналу связи 112. На предполагаемое место происшествия выехали спасатели.

По состоянию на 16 часов визуальных следов провала на реке обнаружено не было. В МЧС пытаются установить связь с заявителем. Дальнейшие работы будут проводиться в светлое время суток после запроса полиции, уточнили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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