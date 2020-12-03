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03.12.2020 17:14
Рубрика: Происшествия

В Прикамье из-за неизвестного вируса начался массовый падеж скота

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

На нескольких фермах Кудымкарского района Пермского края был отмечен массовый падеж крупного рогатого скота, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева
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На сегодняшний день погибли уже 25 коров и 53 теленка. Сейчас все три фермы, на которых произошел падеж скота, закрыты на карантин. Туши погибших животных помещены в биотермические ямы. Получаемые надои от уцелевших коров уничтожаются.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора уточняют причины произошедшего. По одной из версий распространение кишечного вируса среди животных произошло из-за некачественного корма.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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