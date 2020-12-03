В Прикамье из-за неизвестного вируса начался массовый падеж скота

На нескольких фермах Кудымкарского района Пермского края был отмечен массовый падеж крупного рогатого скота, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

На сегодняшний день погибли уже 25 коров и 53 теленка. Сейчас все три фермы, на которых произошел падеж скота, закрыты на карантин. Туши погибших животных помещены в биотермические ямы. Получаемые надои от уцелевших коров уничтожаются.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора уточняют причины произошедшего. По одной из версий распространение кишечного вируса среди животных произошло из-за некачественного корма.