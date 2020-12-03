В Саратовской области три человека погибли в ДТП на трассе

В Саратовской области произошло столкновение двух легковых автомобилей на трассе Самара-Волгоград. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла на 325 километре трассы. Столкнулись автомобили Lada Granta и Chevrolet Cruze. В результате погибли три человека - водитель и пассажир отечественной легковушки, а также водитель Chevrolet.

Еще три человека получили различные травмы. Они госпитализированы. По информации регионального МЧС, разлива топлива не произошло, движение не перекрывалось.