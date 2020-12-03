Фото: Норильск накрыло снегопадом и "черной пургой"

В Норильске устраняют последствия снегопада, который продолжался почти неделю. Сегодня ГИБДД разрешила открыть дорогу Норильск-Кайеркан-Алыкель, связывающую город с аэропортом, сообщили в мэрии северного города.

До этого трасса была закрыта несколько дней - на Норильск обрушился снежный буран, который местные жители называют "черной пургой". Первое предупреждение о непогоде поступило еще 29 ноября. С тех пор штормовой ветер и обильный снегопад не утихали ни на минуту. Под двухметровыми заносами снега оказались машины, гаражи, первые этажи домов, особенно сильно пострадал один из районов Норильска - Талнах.

Правда горожане, привыкшие в условиях Крайнего Севера к любым капризам природы, относятся к непогоде спокойно, обмениваясь впечатлениями в соцсетях и публикуя фотографии заваливших Норильск сугробов.

Как рассказали в управлении ГО и ЧС города, стихия утихнет к выходным: ветер постепенно стихнет, перестанет идти снег, а температура понизится до минус 23 градусов.