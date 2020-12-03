В Сибири раскрыли убийство сироты, совершенное двадцать лет назад

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела двадцатилетней давности об убийстве девушки-сироты. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, в совершении преступления обвиняется супруг родной тети подростка.

Сообщение о безвестном исчезновении 18-летней девушки поступило в правоохранительные органы в апреле 2000 года. Последним местом ее нахождения была деревня Воробьево Колыванского района Новосибирской области. Тогда же следователи завели дело об убийстве, однако на след подозреваемого выйти так и не удалось. В конце концов расследование приостановили.

Лишь в феврале этого года работа по нему была возобновлена, работники СК для раскрытия преступления решили применить новейшую криминалистическую аппаратуру. Современное оборудование позволило обнаружить следы крови между половицами в квартире тети погибшей. А генетическая экспертиза доказала: кровь принадлежала пропавшей двадцать лет назад сироте.

Девушка осталась без родителей в 1996 году, ее попечителем стала родная тетя. Вместе с супругом она жила в деревенской квартире, и несколько лет там же воспитывалась девушка, за ней была закреплена часть жилплощади. С приближением 18-летия она объявила, что хочет через суд добиться оформления права собственности на жилье. Это не понравилось 55-летнему (на тот момент) жильцу квартиры.

Не собираясь расставаться с жилплощадью, мужчина не меньше двух раз ударил девушку по голове тяжелым предметом. Она скончалась на месте через несколько минут. Однако об ее исчезновении стало известно лишь несколько месяцев спустя. Тело сироты так и не было найдено, да и орудие убийства установить не удалось.

Сейчас, вернувшись к уголовному делу, следователи установили, что обвиняемый на машине вывез труп в лес и закопал его. Своей вины ныне 75-летний мужчина не признавал, во время расследования выдвигал различные версии, стараясь пустить правоохранителей по ложному следу. Но следователи заявляют, что им удалось собрать неопровержимые доказательства его вины.

За прошедшее с момента убийства время у обвиняемого развилось хроническое психическое расстройство. В связи с этим уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.