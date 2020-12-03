В Ленобласти при ремонте дороги украли 3,3 миллиона рублей

Приморский районный суд Петербурга отправил под арест замдиректора строительной компании. Ему вменяют получение взятки в размере 3 миллионов 370 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Эта сумма составила 8,5 процентов от цены контракта на ремонт дороги общего пользования, которая связывает поселки Осиновая роща и Магистральный во Всеволожском районе.

Взятка была получена за то, что компания получила контракты.

На судебном заседании замдиректора не признал предъявленных ему обвинений и просил отправить его под домашний арест.