В Петербурге четверо парней устроили массовую драку в метро

В Петербурге полицейские задержали четырех человек после массовой драки в метро на станции "Площадь Александра Невского", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Драку разняли вовремя. Ни зачинщики, ни многочисленные пассажиры, которые стояли на платформе в ожидании поезда, не пострадали.

Установлено, что трем участникам драки по 17 лет, еще один недавно отметил 19-летие.

Молодым людям вменяют хулиганство. Именно по этой статье составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело.

Трое из четырех молодых людей нигде не учатся и не работают.

Сейчас двое подростков переданы родителям, еще один общается с полицейскими в центре временного содержания несовершеннолетних. А 19-летний участник драки дает показания в отделе полиции.

Один из главных вопросов, которые сейчас волнуют стражей порядка, - причина случившегося. Пока ни один молодой человек не смог объяснить, зачем он устроил драку в метро.