МЧС предупредило о аномальных морозах в Волгоградской области

В Волгоградской области ожидается резкое похолодание, и температура воздуха понизится до минус 20-25 градусов, что ниже нормы на 15 градусов. Днем температура воздуха составит минус 10-15 градусов.

В связи с похолоданием спасатели призывают жителей региона ограничить пребывание на улице и соблюдать правила пользования обогревательными приборами. Кроме того, из-за морозов жителей региона просят усиленно питаться.

"Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом", - говорится в сообщении МЧС.

Аномально холодная погода продержится в Волгоградской области до 7 декабря.