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03.12.2020 18:58
Рубрика: Происшествия

На Кубани два налетчика в костюмах химзащиты ограбили ломбард

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В кубанском районном городе Белореченске полицейские задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на местный ломбард. Второго грабителя правоохранители разыскивают.

Фото: МВД МЕДИА/youtube.com
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Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району поступило сообщение о том, что в обеденное время неизвестные в костюмах индивидуальной защиты проникли в помещение магазина. А затем, угрожая работникам заведения, они забрали с собой около 270 наименований ювелирных изделий и скрылись. При этом сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.

На место ЧП сразу прибыли правоохранители. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что один из грабителей отправился сразу в Республику Адыгея, с которой граничит Белореченский район. Через некоторое время подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции.

Вскоре в лесополосе был обнаружен и автомобиль ВАЗ-2110, на котором передвигались налетчики. Причем в салоне машины находилась часть похищенного имущества.

Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 162 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск соучастников. Предварительное расследование продолжается", - отметила Ирина Волк.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея

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