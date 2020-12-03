На Кубани семья из четырех человек попала в реанимацию с отравлением

В кубанском городе Тимашевске семья из четырех человек попала в центральную районную больницу после обычного обеда. Взрослых и двух детей доставили в реанимацию с явными признаками тяжелой интоксикации - тошнота, высокая температура и озноб.

По предварительным данным, причиной отравления мог стать сыр и творог, купленные в магазине рядом с домом.

- По факту произошедшего организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Проводится комплекс экспертиз, в том числе, судебно-медицинская, санитарно-эпидемиологическая и химико-токсическая. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.