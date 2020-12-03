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03.12.2020 18:29
Рубрика: Происшествия

На Кубани семья из четырех человек попала в реанимацию с отравлением

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В кубанском городе Тимашевске семья из четырех человек попала в центральную районную больницу после обычного обеда. Взрослых и двух детей доставили в реанимацию с явными признаками тяжелой интоксикации - тошнота, высокая температура и озноб.

В Якутии число жертв отравления антисептиком выросло до девяти

По предварительным данным, причиной отравления мог стать сыр и творог, купленные в магазине рядом с домом.

- По факту произошедшего организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Проводится комплекс экспертиз, в том числе, судебно-медицинская, санитарно-эпидемиологическая и химико-токсическая. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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