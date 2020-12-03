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03.12.2020 17:10
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре ребенка

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГМВД России по Кубани Фото: Пресс-служба ГМВД России по Кубани
Фото: Пресс-служба ГМВД России по Кубани

Сегодня на автодороге Новомышастовская - Холмская Абинского района Кубани произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором ехали дети.

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Как "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент случился около 15.00. Водитель школьного автобуса марки "ГАЗель" на неравнозначном перекрестке не предоставил преимущество в движении по главной дороге автомобилю Nissan Almera. В результате аварии "ГАЗель" перевернулась, Nissan вылетел с дороги - автомобили получили значительные механические повреждения. Оба водителя пострадали, четыре ребенка доставлены в больницу.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, водитель "ГАЗели", выезжая со второстепенной дороги, не уступил двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю Nissan, в результате чего оба транспортных средства слетели в кювет. Предварительно трое детей не получили серьезных повреждений, а один, 12-летний ребенок, находится на обследовании. Водитель легкового автомобиля получил травму ключицы.

Надзорное ведомство по факту ДТП организовало проверку. На место происшествия выехал прокурор района.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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