На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре ребенка

Сегодня на автодороге Новомышастовская - Холмская Абинского района Кубани произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором ехали дети.

Как "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент случился около 15.00. Водитель школьного автобуса марки "ГАЗель" на неравнозначном перекрестке не предоставил преимущество в движении по главной дороге автомобилю Nissan Almera. В результате аварии "ГАЗель" перевернулась, Nissan вылетел с дороги - автомобили получили значительные механические повреждения. Оба водителя пострадали, четыре ребенка доставлены в больницу.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, водитель "ГАЗели", выезжая со второстепенной дороги, не уступил двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю Nissan, в результате чего оба транспортных средства слетели в кювет. Предварительно трое детей не получили серьезных повреждений, а один, 12-летний ребенок, находится на обследовании. Водитель легкового автомобиля получил травму ключицы.

Надзорное ведомство по факту ДТП организовало проверку. На место происшествия выехал прокурор района.