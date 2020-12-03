Челябинскую гимназию проверят из-за урока о тюремных законах

Челябинская прокуратура начала проверку странного урока правовой помощи, на котором школьникам рассказали о тюремном укладе. Видимо, желая сделать "прививку" от криминальной романтики, детям показали изъятые в местах не столь отдаленных запрещенные предметы и рассказали о том, на какие ухищрения пускаются арестанты. Однако общественники считают, что подобная демонстрация сродни пропаганде запрещенной в стране криминальной субкультуры и может повредить неокрепшим умам.

Инцидент произошел в челябинской гимназии. На открытом уроке в присутствии учителя адвокат поделился своим опытом общения с заключенными и рассказал о волчьих законах криминальной среды. По его словам, хотел раз и навсегда отвратить детей от получения подобного опыта. И потому стремился сделать рассказ как можно нагляднее: принес в школу изъятые у арестантов предметы. Однако информация об уроке, которую сам адвокат разместил в соцсетях, вызвала возмущение общественности и вопросы, почему против такого "ликбеза" не выступили родители гимназистов.

"Старшеклассники могут примерить кастет, рассмотреть нож-бабочку, удавку, им продемонстрируют колоду карт, спрятанную в пачке от сигарет, а также покажут, как выглядит "малява" и много другого интересного из обширного ассортимента сидельцев и преступного мира", - написала общественница Валентина Волкова на своей странице в соцсетях.

"Особое внимание было уделено невербальному общению в криминальной среде, в том числе криминальной татуировке", - поделился в соцсетях сам адвокат, подлив масла в огонь.

Действительно, зачем детям знать криминальную символику, удивляются люди. Как это поможет им в жизни?

В городском комитете образования "РГ" сообщили, что по факту проведения урока проводится служебная проверка. С руководства гимназии запрошены пояснения. Однако ситуация неоднозначная и решение по ней пока не принято.

Собственную проверку инициировала и прокуратура Курчатовского района Челябинска. Ей предстоит опросить всех участников этой истории, выяснить мнение родителей и детей. Пропаганда запрещенных в стране организаций и объединений преследуется по закону. Однако в подобных случаях необходимо доказать злой умысел, а его в этой истории явно не было. Адвокат - сам отец одной из учениц гимназии и был приглашен для проведения беседы. Что до последствий для неокрепших умов, они могут проявиться еще нескоро...