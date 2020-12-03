В Курганской области завели дело из-за некачественного жилья для сирот

В Зауралье возбудили уголовное дело по факту предоставления в городе Щучье детям-сиротам непригодного для проживания жилья.

По сообщению пресс-службы регионального СКР, еще в 2013 году строительная компания возвела двухэтажный восьмиквартирный дом на улице Российской, 64Б. Однако разрешения на строительство от администрации города у нее не было, необходимая проектная документация отсутствовала. Как отмечают в следственном ведомстве, во время работ застройщик грубо нарушил строительные нормы и правила, в связи с чем дом изначально был непригоден для проживания. Тем не менее, чиновники выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

В апреле 2014 года администрация Щучанского района выкупила восемь однокомнатных квартир в доме для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заплатив за них в общей сумме более 7,5 миллионов рублей. При этом качество жилья, как полагается, покупатели не проверили. После этого квартиры передали по договорам социального найма нуждающимся, но жить там оказалось невозможно из-за технического состояния здания.

Уголовное дело возбуждено по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ.Сейчас следствие устанавливает, кто конкретно причастен к преступлению, а также возможную коррупционную связь между застройщиком и чиновниками муниципалитета.