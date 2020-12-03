В Тюмени проверят отчет об оказании медпомощи покойному

Департамент здравоохранения Тюменской области будет разбираться в ситуации, с которой столкнулась местная жительница.

Женщина на условиях анонимности рассказала в паблике в соцсети "ВКонтакте" о том, что 27 октября жаловалась в аппарат губернатора и профильный департамент на то, что у ее супруга с онкологическим заболеванием "всегда проблемы с вызовом врача, выпиской лекарственных средств".

По словам жительницы, 1 декабря из ведомства пришел ответ, в котором написано, что мужчине предоставляется вся медицинская помощь в полном объеме. "Но есть одно большое но: мой муж умер уже 20 дней назад. Какая помощь ему оказывается - непонятно. Откуда берется информация при ответе на жалобу?", - недоумевает женщина.

В документе, который она получила, указано, что проверена работа гастростомической трубки, выполнена перевязка. "Хотя за два месяца перевязка хирургом была сделана один раз, а работа трубки вообще не проверялась", - говорит тюменка.

В департаменте здравоохранения Тюмени принесли женщине соболезнования в связи со смертью супруга и пообещали разобраться в случившемся. Ведомство запросит у больницы документы о выполнении медицинских манипуляций.

"К сожалению, общая подготовка ответа на основании предоставленных данных из медорганизации может занять длительное время, по истечении которого вам и пришел официальный ответ. Конечно, на данный момент уже вами не востребованный, но, тем не менее, актуальный на момент проведения проверки", - пояснила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.