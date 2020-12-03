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03.12.2020 22:10
Рубрика: Происшествия

Гори все огнем

Следователь ответит за то, что сжег свое рабочее место
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8328)
В четверг Басманный районный суд Москвы отказался заключать под стражу следователя по особо важным делам Максима Митасова. Его обвиняют в поджоге родного следственного отдела. Теперь сотрудник СК проведет под домашним арестом до 30 января 2021 года.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Максиму Митасову предъявлено редкое обвинение - по статьям умышленные уничтожение или повреждение имущества, и воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

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Напомним, что накануне сообщалось о задержании следователя по особо важным делам отдела СК по Троицкому и Новомосковскому округам Максима Митасова. Этот человек, по мнению следствия, организовал поджог следственного отдела в Новой Москве в 2017 году.

Незадолго до этого были задержаны двое исполнителей. Они не отпирались и указали на заказчика. В самом ведомстве очень удивились этому, так как с начала преступления единственной была версия, что здание сжег кто-то из фигурантов уголовных дел.

Напомним, ночью 19 мая 2017 года загорелся следственный отдел СК России по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод. Огонь уничтожил кабинеты второго этажа, где в сейфах хранились уголовные дела. Следствие было поручено следователям ГСУ СК России. Они и сотрудники Главного управления криминалистики тщательно осмотрели пожарище с применением новейшей криминалистической техники. Что нашли, корреспонденту "РГ" говорить не стали, ограничившись словами про "следы, имеющие значение для расследования".

По ним и нашли исполнителей поджога - Мамедова и Зейдова. На прошлой неделе их задержали. Они-то и назвали организатора преступления.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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СК не стал комментировать задержание следователя. Но по неподтвержденным слухам, организовал поджог Митасов из-за плохих отношений с начальником. И решил, видимо - гори все огнем.

Нашел исполнителей, заплатив им за "работу" 50 тысяч рублей. Митасов сам составил план помещения, где находился отдел руководителя, сделал дубликат ключа и передал его наемникам. В результате пожара был уничтожен целый этаж, где хранились важные дела. Задерживали следователя сотрудники ФСБ. Интересно, что все это время Митасов продолжал работать, а тот, из-за которого он сжег этаж, - вышел на пенсию.

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