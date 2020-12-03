В Бутырской тюрьме перехватили передачу 80 мобильников, спрятанных в краске

Сотрудники столичного следственного изолятора номер 2 "Бутырка" пресекли крупную передачу запрещенных предметов заключенным. Об этом в четверг сообщает управление ФСИН по г. Москве.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками учреждения при завозе строительных материалов для проведения ремонтных работ на территорию СИЗО в автофургоне было обнаружено и изъято более 80 мобильных телефонов и аксессуаров к ним", - сообщили в пресс-службе столичного УФСИН.

Отмечается, что мобильники были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело. В тюремном ведомстве напомнили, что во всех территориальных органах продолжаются мероприятия по недопущению поступления средств мобильной связи в исправительные колонии и СИЗО.

Ранее "РГ" сообщала, что Госдума готовит ко второму чтению законопроект, обязывающий сотовых операторов отключать телефоны в тюрьмах и колониях.