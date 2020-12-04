Биатлонистка Павлова объяснила свое скандальное высказывание о сборной

Биатлонистка Евгения Павлова пояснила свои слова о том, что ей некомфортно в национальной команде.

Спортсменка заявила об этом после провального выступления в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, где она заняла 44-е место. По словам Павловой, в команде нет разлада и все дружно общаются.

"Надо разбираться в себе, дело в моей голове. В голове дискомфорт - нет стабильности, уверенности в себе. Может, разлад с самой собой. Возможно, сделала слишком много работы, или, наоборот, что-то упустила. Самый подходящий ответ: не понимаю, что происходит", - приводит слова Евгении Sports.ru.

Добавим, что у российской сборной по биатлону 23 гонки подряд без медалей. В последний раз наши попадали на подиум на чемпионат мира-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял "бронзу" в гонке преследования.