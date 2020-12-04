Более пяти тысяч добровольцев испытают "Спутник V" за рубежом

Более пяти тысяч добровольцев примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Cпутник V" за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Продвижением российской вакцины на внешние рынки при активной поддержке Минпромторга России и торгпредств занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Клинические испытания вакцины идут в Беларуси, а также в Венесуэле, ОАЭ, Индии, ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и других стран. Общее число добровольцев, участвующих в клинических исследованиях "Спутника V" за рубежом, превысит пять тысяч человек", - говорится в сообщении.

Четвертого декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров лично доставил в столицу Республики Узбекистан образцы вакцины от COVID-19 "Cпутник V". Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Республики.

Ранее, партия вакцины была направлена для лабораторных исследований в Венгрию, третьего декабря вакцину получили в Сербии, о чем заявил президент страны Александр Вучич.

"Также состоялись визиты в Россию Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса и делегации из Венгрии для обсуждения вопросов сотрудничества по вакцине "Спутник V", включая возможность ее производства в этих странах", - подчеркивается в сообщении российского торгово-промышленного ведомства.

В настоящий момент, отметили в Минпромторге, заключены договоренности с компаниями из Индии, Бразилии, Китая, Южной Кореи и еще четырех стран о производстве вакцины "Спутник V" за пределами России совокупным объемом до 500 млн доз (по две инъекции) в год. "РФПИ рассматривает дополнительные заявки от потенциальных партнеров на предмет возможного увеличения производственных мощностей", - уточняется в сообщении.

В сообщении также подчеркивается, что в ближайшее время общий объем произведенной вакцины "Спутник V" достигнет двух миллионов доз, что позволит начать вакцинацию россиян.

Как сообщалось ранее, показатели эффективности вакцины "Спутник V" - свыше 95%, они продемонстрированы в рамках масштабных клинических исследований с участием 40 тысяч добровольцев в России.