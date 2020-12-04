Через маску с клапаном инфицированный может заразить других

Маски с клапаном облегчают выдох, но нужны они только медикам. Если человек инфицирован, то через такую маску он может заразить других. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает его слова РИА Новости.

"Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим", - сказал Лебедев.

Он отметил, что некоторые западные компании уже не пускают на борт самолета пассажиров в таких масках, потому что они не препятствуют распространению вируса.