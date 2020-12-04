Дания прекратит разведку новых месторождений нефти и газа в Северном море

В четверг вечером парламент Дании проголосовал за прекращение разведки новых месторождений нефти и газа в датской акватории Северного моря в рамках плана по поэтапному отказу от добычи ископаемого топлива к 2050 году.

Между тем разведка и добыча нефти на территории самой Дании продолжится. На 55 существующих нефтегазовых платформах Дании, разбросанных по 20 месторождениям нефти и газа, будет разрешено продолжать добычу ископаемого топлива, но знаковое решение о прекращении разведки новых сырьевых запасов в море, отмечают эксперты, почти наверняка гарантирует прекращение добычи ископаемого топлива в Дании через три десятилетия.

"Мы являемся крупнейшим производителем нефти в Европейском союзе, и поэтому это решение найдет отклик во всем мире", - убежден министр климата Дании Дэн Йоргенсен. Сторонники законопроекта называют голосование в парламенте "переломным моментом", который позволит государству "заявить о себе в качестве зеленого лидера и вдохновить другие страны положить конец зависимости от разрушающих климат ископаемых видов топлива". Дания начала разведку нефти и газа в 1972 году, и доходы от их добычи в Северном море помогли сделать ее одной из самых богатых стран Европы. В последнее десятилетие правительство переключило свое внимание на чистую энергию, в том числе на ветряные электростанции, построенные бывшей государственной нефтяной компанией страны, которая сменила название с Dong Energy на Ørsted. По оценкам правительства Дании, решение о прекращении добычи нефти и газа обойдется государственной казне в 13 миллиардов датских крон (2,1 миллиарда долларов) в виде упущенной прибыли.

Дания добывала в 2019 году 103 тысячи баррелей нефти и газа в день, что в разы меньше, например, в сравнении с Британией, которая в прошлом году добыла 1,7 миллиона баррелей нефти, и Норвегией, которая добывала 1,8 миллиона баррелей в день. Дания - вторая европейская страна, призвавшая прекратить разведку новых месторождений нефти и газа, но при этом первая крупная страна-производитель ископаемого топлива. В 2017 году Франция стала первой страной в мире, которая приняла решение к 2040 году постепенно свернуть разведку и добычу на своей материковой и заморской территориях. Год спустя Новая Зеландия последовала ее примеру, отменив все новые разрешения на разведку нефти и газа.