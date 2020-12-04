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04.12.2020 19:29
Рубрика: Общество

Дмитрий Чернышенко: Мы должны четко понимать, чем живет мировая наука

Текст: Лидия Захарова

Для достижения национальных целей Российской академии наук (РАН) необходимо актуализировать Стратегию научно-технологического развития страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым и вице-президентами РАН.

Фото: Сергей Куксин
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"Считаю необходимым актуализировать Стратегию научно-технологического развития РФ 2016 года для достижения озвученных президентом новых национальных целей. Еще один важный аспект, чтобы нам двигаться дальше, это подготовка мониторинга конкурентного окружения. Для лидерства мы должны четко понимать, чем сегодня живет мировая наука. Без соотношения себя с конкурентами обеспечить научно-технологический прогресс не получится. И, безусловно, необходимо выстроить правильное взаимодействие между правительством, академией и внешней средой так, чтобы обеспечить эффект синергии науки, образования и цифровизации для экономики и соцсферы страны", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

На встрече обсуждалось взаимодействие правительства и академии по достижению национальных целей. Александр Сергеев рассказал о состоянии фундаментальных и поисковых исследований в России и их ресурсном обеспечении, а также о роли академии в координации работ по восстановлению научного задела в области обороны и национальной безопасности. Для выстраивания взаимодействия по вопросам государственного управления предложено определить в РАН руководителя цифровой трансформации (РЦТ), которые уже назначены в министерствах и ведомствах, а также во всех регионах страны.

При обсуждении вопроса о необходимости создания центра фундаментальной вирусологии, с которым выступает РАН, в том числе по исследованию структуры и свойств новой коронавирусной инфекции, Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть возможность его формирования на базе уже действующих в стране институтов.

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