ДОМ.РФ запускает программу социальной аренды жилья

Часть арендной платы жильцов воронежского дома будет компенсироваться компанией ДОМ.РФ и региональным бюджетом, сказал на пресс-конференции гендиректор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов. Стоимость аренды, по данным РИА "Недвижимость", может быть снижена на 80% от среднерыночной. Предполагается, что в аренду по льготной ставке может быть передано до 25% квартир. Пока запланировано, что программа будет действовать до 2023 года.

Снять квартиру по программе можно будет в первом воронежском арендном доме ДОМ.РФ "Современник". Еще осенью 2019 года ДОМ.РФ выкупил у застройщика в этом жилом комплексе 165 квартир и 40 машиномест в подземном паркинге. Квартиры будут передаваться в аренду с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой, сообщал ранее директор по арендному жилью ДОМ.РФ Алим Битоков.

О необходимости создания в России арендного социального жилья эксперты говорят уже не первый год. Однако широкого распространения такие дома до сих пор не получили. В Германии, по данным НП "ЖКХ Контроль", доля наемного жилья составляет 57%, в Нидерландах - 43,5%, в Дании и Австрии - 42%. В России арендуют квартиры около 6 млн семей, и большая часть аренды находится в "теневом" секторе, отмечают в ДОМ.РФ. "У нас в стране, - говорит директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина, - в 2017 году 87% квартир было в собственности". Это негативно влияет на экономику, отмечает она. Если развит рынок арендного жилья - люди очень легки на подъем, хорошая миграционная активность. Человека не останавливает "привязка" к собственности, если ему, например, предложили работу в другом городе.

"Квартиру, которую очередник получил в обычном порядке по договору социального найма, он может приватизировать, и для новых нуждающихся в жилье семей необходимо строить новые квартиры за счет бюджета", - отмечает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. С арендным жильем не так: квартира предоставляется внаем, приватизировать нельзя. Если она освобождается (жители решили переехать или купили свое жилье) - в нее въедет другая семья. Для того, чтобы ставка найма была доступна семьям с невысоким доходом, в пилотном проекте ДОМ.РФ предполагается субсидирование ставки аренды для таких семей.

Понятие нового типа жилья - наемного дома коммерческого или социального использования - появилось в Жилищном кодексе несколько лет назад. "В наемном доме социального использования не менее 50% квартир должны предоставляться по новому виду договора некоммерческого найма льготным категориям граждан. Размер оплаты найма по такому договору ограничивается (может быть в 2-3 раза ниже рыночного), но может включать не только текущие расходы, но и частично компенсировать затраты на создание этого жилья. Не обязательно за 2-3 года, это, может быть, займет 20-25 лет. Но понемногу жильцы будут возвращать эти затраты, чтобы можно было построить еще один такой дом", - отмечает Косарева. К сожалению, пока в стране есть лишь единичные примеры наемных домов социального использования. Пилотный проект в Воронеже - пример поиска новых форм доступного арендного жилья для семей с невысокими доходами, которые не могут снять жилье на рынке или купить с помощью ипотеки, отмечает Косарева.

Сейчас государством накоплены обязательства по обеспечению жильем более чем 4 млн семей, из них 2,4 млн очередников, сообщал весной ДОМ.РФ. Средний срок ожидания квартиры - 20 лет. "Запуск программы строительства некоммерческого арендного жилья для семей с доходом ниже среднего и отдельных социальных категорий позволит обеспечить жильем более 980 тысяч семей до 2024 года и построить дополнительно около 56 млн кв. м", - отмечали в компании. Стоимость строительства такого объема жилья - около 4 трлн рублей, реализация такой программы возможна за счет внебюджетного источника, затраты бюджета в 2020-2024 годах составят около 650 млрд рублей для субсидирования арендной ставки инвесторам до рыночного уровня, подсчитали в ДОМ.РФ. Рыночная аренда будет развиваться через создание специальной категории паевых инвестиционных фондов, паи такого фонда должны быть доступны широкому кругу неквалифицированных инвесторов, отмечали в компании.