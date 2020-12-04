Экономика КНР вырастет на 8 процентов в 2021 году

"Это очень высокий уровень. Сдерживание распространения эпидемии COVID-19 за очень короткий период позволяло Китаю привнести большой вклад в мировую экономику", - сказала директор центра по экономической политике Китая при ОЭСР Маржит Молнар.

По прогнозу ОЭСР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 8%. В тот же время Молнар отметила, что Китай так и не смог возродить трансграничный туризм и международные перевозки из-за сложной эпидемической ситуации в других странах мира. Она указала на необходимость поддержать предприятия этих секторов.