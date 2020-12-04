Экономика КНР вырастет на 8 процентов в 2021 году

Китай обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году. Такой прогноз содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
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"Это очень высокий уровень. Сдерживание распространения эпидемии COVID-19 за очень короткий период позволяло Китаю привнести большой вклад в мировую экономику", - сказала директор центра по экономической политике Китая при ОЭСР Маржит Молнар.
По прогнозу ОЭСР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 8%. В тот же время Молнар отметила, что Китай так и не смог возродить трансграничный туризм и международные перевозки из-за сложной эпидемической ситуации в других странах мира. Она указала на необходимость поддержать предприятия этих секторов.