Эпидемиолог рассказал, где необходимо носить маску

Выделение "жизнеспособных" вирусов у переболевших COVID-19 не всегда прекращается на десятый день после болезни. Поэтому медики настойчиво рекомендуют даже уже перенесшим коронавирусную инфекцию продолжать носить маски и пользоваться другими доступными средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Это позволит обезопасить ослабленный организм переболевшего от других вирусов, а также защитить окружающих.

"Не всегда выделение "жизнеспособных" вирусов прекращается на десятый день после болезни, в отдельных случаях человек может оставаться заразным в течение еще некоторого времени", - рассказал "РГ" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. К тому же, отметил он, до сих пор нет однозначного ответа, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу.

"Именно поэтому средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все: инфицированные и неинфицированные, больные и уже переболевшие", - настаивает специалист. Эпидемиолог уточнил, что маску необходимо носить везде, где трудно соблюдать социальную дистанцию. "Это могут быть остановки общественного транспорта, уличные ярмарки и просто многолюдные улицы", - пояснил Михаил Лебедев.

Предостерег эксперт и от повторного использования одноразовых медицинских масок из нетканого материала. Такие маски через 2-3 часа постоянного ношения становятся неэффективными и их надо менять, а кроме того, они являются одноразовыми и не подлежат какой-либо обработке. Для многоразового применения, рассказал Лебедев, больше подойдут марлевые маски, которые необходимо заменять с той же регулярностью. "Повторно использовать тканевые защитные маски можно только после стирки с мылом или моющим средством, завершающим этапом обработки должно стать проглаживание горячим утюгом или обдувание горячим воздухом с помощью фена. После обработки маска не должна оставаться влажной", - разъяснил эпидемиолог.