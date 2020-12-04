ФСБ пресекла попытку нарушения российско-украинской границы

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, 4 декабря на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 пограничный наряд пресек попытку нарушения границы из Украины в Россию тремя вооруженными неизвестными.

По данным спецслужбы, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.

Как сообщили в ФСБ, сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению личности погибшего нарушителя, а также установлению личности его сообщников.