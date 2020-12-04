Германия обновит фонетический алфавит, удалив слова, добавленные нацистами

Германия обновит свой фонетический алфавит, чтобы удалить слова, добавленные нацистами. В немецком фонетическом алфавите после упоминания буквы, для примера, в основном используются имена, начинающиеся с нее.

До нацистской диктатуры в таком алфавите были упомянуты некоторые еврейские имена - например, "D - Давид", "N - Натан" и "Z - Захария". Но нацисты заменили их на Dora, North Pole и Zeppelin, и с тех пор их использование продолжается, поскольку большинство немцев не знают об их антисемитском происхождении. Другими еврейскими именами, удаленными нацистами в 1934 году, были "Иаков" вместо буквы "J" и "Самуил" вместо "S", которые превратились в "Юлий" и "Зигфрид".

Предложение об исключении имен, добавленных нацистами, исходило от Майкла Блюма, ответственного за борьбу с антисемитизмом в земле Баден-Вюртемберг, которого поддержал Центральный совет евреев Германии, сообщает ВВС. Разработка новых терминов для проблемных букв поручена правительством экспертам Немецкого института стандартизации (DIN), которые должны внести предложения в бундестаг (парламент) Германии в следующем году. Представитель DIN Джулиан Пинниг сказал, что выбор новых личных имен для алфавита будет более проблематичным, чем, например, выбор немецких городов, потому что он может не отражать этническое разнообразие в современной Германии.

Несколько нацистских ссылок были заменены после Второй мировой войны, например, "Ипр", который стал "Ипсилон" - первоначально представлявший греческую букву, произносимую "U", а затем латинскую букву "Y". Под бельгийским Ипром во время Первой мировой войны произошло печально известное сражение, в котором немцы впервые применили отравляющий газ .