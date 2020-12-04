Голикова объяснила, почему смертность от коронавируса может вырасти

Многие пациенты с хроническими заболеваниями, тяжело перенесшие коронавирус, умирают, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга в пятницу, 4 декабря.

"Мы четко понимаем, что COVID-19 усугубляет течение хронического заболевания и наблюдаем, что пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, уходят из жизни после выздоровления", - пояснила она.

В связи с этим, показатели смертности от коронавируса сегодня растут во всем мире, а не только в России, следует из слов Голиковой.

Она рассказала, что официальные данные о количестве жизней, которые COVID-19 унес за 10 месяцев в нашей стране, будут известны 10 декабря.

"Оперативная информация по смертности обновляется каждый день, но это те случаи, по которым не требуется дополнительного подтверждения. Окончательный диагноз устанавливается после патологоанатомического исследования и может впоследствии быть уточнен как в меньшую, так и в большую сторону", - подытожила вице-премьер.