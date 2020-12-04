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04.12.2020 19:33
Рубрика: Общество

Голикова рассказала, что нельзя делать после прививки от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
После прививки от коронавируса необходимо в течение 42 дней минимизировать контакты, соблюдать масочный режим, отказаться от посещения мест с большим количеством людей, нельзя употреблять алкоголь и лекарства, угнетающие иммунную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в пятницу, 4 декабря.

Она пояснила, что соблюдение этих мер не зависит от того, какую из отечественных вакцин предпочтут россияне. В ближайшее время гражданам будут доступны две из них. Это препараты "Спутник V", разработанный в центре Н.Ф. Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", который создали в новосибирском центре "Вектор". Голикова подчеркнула, что эффективность и безопасность каждой вакцины подтверждена результатами пострегистрационных клинических исследований. Обе - двухэтапные, то есть - инъекция вводится дважды с перерывом в 21 день. При выборе любой из них полноценный иммунный ответ организма сформируется на 42 день после первой прививки.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Она также пояснила, чем отличаются вакцины. Так, "Спутник V" произведена на основе аденовируса, который содержит в себе вставку, кодирующую фрагмент белка коронавируса, вызывающего иммунный ответ организма. А "ЭпиВакКорона" - пептидная: то есть, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда он попадает в организм.

К 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", выпуск в гражданский оборот "ЭпиВакКороны" ожидается к концу года, следует из слов Голиковой.

Вице-премьер также напомнила, что добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса уже началась в российской армии и Москве, к концу следующей неделе к ней подключатся регионы, которым вакцина будет поставляться по мере наращивания ее производства. Минздраву поручено определить категории граждан с приоритетным правом на прививку. "Конечно, прежде всего, это должны быть люди, которые входят в группу риска - медицинские, педагогические, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов", - подытожила Голикова.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Прививки и вакцинация

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