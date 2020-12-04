Голикова рассказала, что нельзя делать после прививки от коронавируса

После прививки от коронавируса необходимо в течение 42 дней минимизировать контакты, соблюдать масочный режим, отказаться от посещения мест с большим количеством людей, нельзя употреблять алкоголь и лекарства, угнетающие иммунную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в пятницу, 4 декабря.

Она пояснила, что соблюдение этих мер не зависит от того, какую из отечественных вакцин предпочтут россияне. В ближайшее время гражданам будут доступны две из них. Это препараты "Спутник V", разработанный в центре Н.Ф. Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", который создали в новосибирском центре "Вектор". Голикова подчеркнула, что эффективность и безопасность каждой вакцины подтверждена результатами пострегистрационных клинических исследований. Обе - двухэтапные, то есть - инъекция вводится дважды с перерывом в 21 день. При выборе любой из них полноценный иммунный ответ организма сформируется на 42 день после первой прививки.

Она также пояснила, чем отличаются вакцины. Так, "Спутник V" произведена на основе аденовируса, который содержит в себе вставку, кодирующую фрагмент белка коронавируса, вызывающего иммунный ответ организма. А "ЭпиВакКорона" - пептидная: то есть, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда он попадает в организм.

К 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", выпуск в гражданский оборот "ЭпиВакКороны" ожидается к концу года, следует из слов Голиковой.

Вице-премьер также напомнила, что добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса уже началась в российской армии и Москве, к концу следующей неделе к ней подключатся регионы, которым вакцина будет поставляться по мере наращивания ее производства. Минздраву поручено определить категории граждан с приоритетным правом на прививку. "Конечно, прежде всего, это должны быть люди, которые входят в группу риска - медицинские, педагогические, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов", - подытожила Голикова.