Хуснуллин: Надо ориентироваться на ипотечные ставки в развитых странах

Благодаря льготной ипотеке более 300 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на телеканале "Россия 24".

В строительную и смежные отрасли благодаря субсидированию ипотеки пришло больше 900 млрд рублей. "Снижение ипотечной ставки на первичном рынке привело к тому, что многие стали перекредитовываться и в банках оформлять снижение по ранее полученным кредитам, то есть тоже снижать свои ставки, меньше платить", - отметил Хуснуллин.

Продление льготной программы до 1 июля 2021 года поможет еще 320 тысячам семей улучшить жилищные условия. В экономику придет еще около 800-900 млрд рублей.

"Если мы хотим быть передовой экономикой в мире, надо ориентироваться на мировые ставки по ипотечным кредитам, - отметил Хуснуллин. - В мире сегодня ставки от 2 до 5%. В тех странах, где наиболее развитый ипотечный рынок и где больше всего строится жилья", - сказал он. В Китае, к примеру, средняя ставка на уровне 3-3,5%.