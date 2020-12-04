Инвестиции в складскую недвижимость достигли максимума

Объем инвестиционных сделок в складскую недвижимость по итогам трех кварталов 2020 года достиг своего максимального значения впервые с 2013 года. Таковы результаты исследования компании JLL.

На фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации, которая длилась на протяжении всего 2020 года, оплотом надежности и стабильности оставалась коммерческая недвижимость.

Эксперты объясняют это относительно низкими ключевыми ставками и большим потенциалом, который гарантирует устойчивость капитала и сохранность вложений даже на фоне неблагоприятной экономической ситуации.

"Объем инвестиционных сделок в складскую недвижимость в Московском регионе вырос более чем на 20% и составил 700 млн долларов, - подчеркнул генеральный директор компании JLL в России Андерс Лильенстолпе. - К концу года ожидается ввод 770 тысяч квадратных метров новых складских площадей".

В столичном регионе уже арендовано и приобретено в собственность около миллиона квадратных метров новых складских площадей. Больше половины (51 процент) всех сделок в уходящем году пришлось на сегмент электронной коммерции. Это говорит о высоком спросе со стороны e-com-игроков на складские и логистические парки и повышает интерес инвесторов к таким объектам. Арендные ставки при этом остаются стабильными. Так стоимость складской недвижимости класса А составляет около 4150 рублей за квадратный метр в год. Столь бурное развитие складской недвижимости в Московском регионе в этом году стало возможным благодаря активной деятельности интеренет-ритейлеров.

"По разным оценкам, спрос на площади со стороны e-com составил от 47 до 50 процентов, - отметил исполнительный директор компании Radius Group Захар Вальков. - Пандемия повлияла на резко возросшую популярность онлайн-торговли: на рынок вышли 10 миллионов новых покупателей. Эффект от пандемии до 2024 года даст прирост в 4,4 триллиона покупателей (с учетом текущей динамики прироста)".

За последние полгода на рынке заключались в основном крупные сделки, арендаторы выбирали помещения от 100 тысяч квадратных метров и более. Многие игроки рынка - не только крупные, но и небольшие интернет-магазины - хотят не просто арендовать склад, а целый распределительный фулфилмент-центр, где арендатору будут доступны не просто квадратные метры, а целый комплекс операций и услуг с момента оформления заказа до момента получения товара покупателем. Эксперты прогнозируют, что российский рынок складской недвижимости движется в новом направлении и совсем скоро должны появиться склады, сопоставимые по типу, объему и инфраструктуре с таким мировым гигантом, как, например, Amazon.

"Складской сегмент сегодня заслуженно находится в авангарде рынка коммерческой недвижимости, - подтверждает генеральный директор компании "Ориентир" Андрей Постников. - Активность здесь не снижалась на протяжении всего года. Компании развивали, модернизировали и наращивали складскую и фулфилмент-инфраструктуру в основном за счет реализации проектов по схеме build-to-suit".

Однако, по словам эксперта, существующей инфраструктуры на сегодняшний день недостаточно для удовлетворения спроса. Поэтому в перспективе будут крайне востребованы высокотехнологичные объекты, в том числе автоматизированные, мультитемпературные, распределительные и фулфилмент-центры, которые можно построить, только обладая глубокой экспертизой и мощными ресурсами. Именно поэтому в этом году на рынок вышли игроки, которые раньше не обращали внимания на потенциал складской недвижимости. Это инвесторы, которые раньше вкладывались, например, в ритейл или офисную недвижимость.

Интерес инвесторов к складской недвижимости в 2020 году превысил прогнозы 2019 года. Активно стали интересоваться складами даже банки.

"На инвестиционный рынок начали выходить различные денежно-кредитные организации, создавая тем самым здоровую конкуренцию между собой", - подчеркнула коммерческий директор компании "Профессиональные логистические технологии" Анна Сорокина.

Эксперты прогнозируют, что инвестиционная привлекательность рынка сохранится и в следующем году.