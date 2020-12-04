Как избежать распространения коронавируса внутри семьи

Новости

В Татарстане рестораны и бары будут работать в новогоднюю ночь 09:13
Оперштаб: Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:09
Байден заявил о многостороннем подходе к России 09:04
СМИ: Лионель Месси перейдет в "ПСЖ" 08:54
Биатлонистка Павлова объяснила свое скандальное высказывание о сборной 08:47
Стали известны регионы РФ с самыми большими зарплатами 08:41
Через маску с клапаном инфицированный может заразить других 08:31
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+ 08:30
Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья 08:24
В Японии пассажирский самолет совершил экстренную посадку 07:42
В Швейцарии выявлен первый случай заражения кошки коронавирусом 07:27
В России осудили стремление ряда стран политизировать вакцинацию от COVID-19 06:50
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке 06:01
В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19 05:26
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+ 05:04
В Хабаровском крае вновь открыли музеи и библиотеки 04:48
В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции из-за С-400 04:38
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах 03:47
Военные РФ провели патрулирование на северо-востоке Сирии 03:31
Роухани заявил о праве Ирана на месть за убийство физика Фахризаде 03:06
В мире число случаев COVID-19 превысило 65 миллионов 02:32
Нацразведка США заявила об отсутствии данных о вмешательстве в выборы 02:10
Более 50 стран подали заявки на приобретение российской вакцины "Спутник V" 01:50
Попова: Меры защиты и профилактики помогут остановить COVID-19 01:13
Захарова обвинила Латвию в фабрикации обвинений против журналистов 00:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
04.12.2020 09:29
Рубрика: Общество

Как избежать распространения коронавируса внутри семьи

Текст: Ольга Игнатова
Заразиться коронавирусом - не обязательно им заболеть, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Все зависит от реакции иммунной системы, пояснил он в интервью радио Sputnik.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"В большинстве случаев происходит так: люди заражаются коронавирусной инфекцией, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания", - считает врач. По его словам, из заразившихся болеют далеко не все - соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса

Иммунная система ослабевает под действием внешних факторов. Человек заболевает, когда есть какой-то дополнительный фактор, разрушающий иммунитет: перемерз на остановке, промочил ноги, перенервничал, поругался с начальником, отравился. Это приводит к тому, что организм дает сбой и становится уязвимым для вируса.

При этом, как отмечает Болибок, совместное пребывание в ограниченном пространстве квартиры не означает, что все обязательно переболеют. Но заболевший все-таки должен максимально самоизолироваться.

При возможности находиться в отдельной комнате, пользоваться кухней, когда там нет никого из домочадцев, часто мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. После посещения больным общественных мест в квартире нужно проводить дезинфекцию. "У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются", - констатировал врач

Ранее Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации, как вести себя, проживая в одной квартире с больным.

В ведомстве советуют: "Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Чаще проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Ухаживать за больным должен только один член семьи".

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии