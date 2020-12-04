Как избежать распространения коронавируса внутри семьи

Заразиться коронавирусом - не обязательно им заболеть, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Все зависит от реакции иммунной системы, пояснил он в интервью радио Sputnik.

"В большинстве случаев происходит так: люди заражаются коронавирусной инфекцией, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания", - считает врач. По его словам, из заразившихся болеют далеко не все - соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50.

Иммунная система ослабевает под действием внешних факторов. Человек заболевает, когда есть какой-то дополнительный фактор, разрушающий иммунитет: перемерз на остановке, промочил ноги, перенервничал, поругался с начальником, отравился. Это приводит к тому, что организм дает сбой и становится уязвимым для вируса.

При этом, как отмечает Болибок, совместное пребывание в ограниченном пространстве квартиры не означает, что все обязательно переболеют. Но заболевший все-таки должен максимально самоизолироваться.

При возможности находиться в отдельной комнате, пользоваться кухней, когда там нет никого из домочадцев, часто мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. После посещения больным общественных мест в квартире нужно проводить дезинфекцию. "У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются", - констатировал врач

Ранее Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации, как вести себя, проживая в одной квартире с больным.

В ведомстве советуют: "Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Чаще проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Ухаживать за больным должен только один член семьи".