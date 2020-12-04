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Как узнать, что ваш телефон взломали. Пять признаков

Текст:   Антон Благовещенский
04.12.2020,  
18:41
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Если смартфон начинает вести себя необычно - это повод насторожиться и присмотреться к симптомам повнимательнее и принять меры, направленные на повышение безопасности данных.

Признаки взлома можно разделить на пять основных категорий:

- нарушение работоспособности приложений, "зависание"

- снижение производительности устройства

- слишком быстрая разрядка аккумулятора

- внезапная перезагрузка смартфона

- непонятные списания с мобильного счета

Большинство этих признаков могут быть обусловлены и другими причинами, однако если есть повод подозревать, что почта или иные сервисы скомпрометированы, необходимо озаботиться вопросами безопасности устройства, рассказал агентству "Прайм" заместитель гендиректора IT-компании Angara Дмитрий Пудов.

Пора менять? Названы признаки грядущей смерти смартфона

Он пояснил, что злоумышленников чаще всего интересует практическая выгода - доступ к мобильному или интернет-банкингу, подписка пользователей на платные услуги, использование смартфона в составе ботнета. В то же время эксперт отметил, что в большинстве случаев пользователи не могут самостоятельно провести диагностику и получить объективные доказательства взлома. Меры, которые можно предпринять - сбросить аппарат до заводских настроек и просканировать антивирусом, а если не помогло, обратиться в сервисный центр.

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