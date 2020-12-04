Какие результаты дал закон о микрогенерации в России

Закон о микрогенерации, вступивший в силу де факто в нынешнем году (де юре - 30 декабря 2019-го), давно ждали сторонники возобновляемой энергетики.

И дело не в том, что этот нормативный акт легализовал понятие "микрогенерация" и разрешил гражданам или физическим лицам производить электричество для собственных нужд: иметь солнечную панельку, ветряк или дизель-генератор в загородном доме и раньше никто не запрещал.

Безусловная изюминка законодательной новеллы - возможность технологического присоединения к сетям общего пользования и продажи гарантирующему поставщику излишков произведенной энергии.

В качестве поощрения такой деятельности внесены необходимые изменения в Налоговый кодекс: так, продажа энергии владельцем генерирующей микроустановки предпринимательством не считается и до 2029 года НДФЛ не облагается. Кроме того, становление микрогенерации идеально вписывается в концепцию "Интернета энергии", активно развиваемой за рубежом и в России. Идея предполагает создание локальной энергетической инфраструктуры (микроэнергосистема или микрогрид), в которую интегрируются производители и потребители энергии и в рамках которой они могут свободно обмениваться энергией. К 2035 году, по мнению экспертов, на долю такой энергетики будет приходиться более половины рынка, который оценивается сегодня в 3 триллиона долларов и обещает подрасти еще на 60 с лишним процентов.

С момента вступления закона в силу прошел почти год, каковы результаты? "Применение закона носит пока единичный характер, - сообщил "РГ" директор Ассоциации предприятий солнечной энергетики Антон Усачев. - Реализовано всего несколько проектов. Например, в Свердловской области солнечная установка подключена к распределительной сети, и владелец солнечных модулей успешно продает излишки в сеть. Необходимы нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок взаимоотношений между собственником солнечной установки, гарантирующим поставщиком и энергосбытовой компанией. Их появление стандартизирует многие процессы, сделав процесс подключения и взаиморасчетов проще".

Тем временем заинтересованность в развитии микрогенерации подтверждается большим числом обращений граждан и организаций, регулярно поступающих в адрес министерства энергетики РФ.

"Мы активно взаимодействуем с авторами обращений для анализа накопленного ими практического опыта применения генерирующих устройств, рассмотрения проблемных вопросов, с которыми они сталкиваются в ходе практической деятельности по эксплуатации таких установок и отражения вариантов решения найденных проблем на уровне проектов нормативных документов, - рассказал "РГ" заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов. - В частности, подготовлен и внесен в правительство РФ проект подзаконного нормативного правового акта, который конкретизирует порядок и стоимость технологического присоединения объектов микрогенерации к сети, устанавливая его на уровне в 550 рублей. Также проект этого документа определяет порядок взаимоотношений владельцев микрогенерирующих объектов с гарантирующими поставщиками и иными субъектами розничных рынков, вводя обязанность выкупа гарантирующими поставщиками "излишков" непотребленной владельцами объектов микрогенерации электрической энергии и определяя условия и порядок заключения соответствующих договоров. Ожидаем принятия этого важного документа до конца года".

Кстати

Закон о микрогенерации не конкретизирует источник будущей энергии. То есть гипотетически он может быть любым, за исключением, пожалуй, атомногореактора. Все зависит от экономической выгоды применения того или иного топлива.

"Мы принципиально не ограничиваем перечень видов используемого топлива, предоставляя владельцу объекта "свободу маневра" в этом вопросе, исходя из того, какой вид топлива и какое техническое решения представляется для него наиболее доступным и оправданным с учетом конкретных условий на его объекте. Ограничения касаются только величины мощности, выдаваемой объектом микрогенерации в сеть (не более 15 кВт), и представляются нам оправданными для обеспечения надежности и безопасности энергоснабжения в тех населенных пунктах, где микрогенератор функционирует - во избежание технологических нарушений работы электросети", - пояснил Андрей Максимов.