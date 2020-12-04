Китай не станет извиняться за чужие грехи

Такая позиция, мягко говоря, вызывает недоумение, ведь само министерство обороны Австралии признает, что австралийские солдаты убивали военнопленных и мирных жителей. Эти вопиющие действия серьезно нарушили международное право и грубо попрали права человека. Это военные преступления.

Ближайшие союзники Австралии - США и Великобритания - также печально прославились убийствами и истязаниями мирных жителей в Афганистане. "Стоить обратить особое внимание на то, что австралийские войска - это не единственные войска, которые совершили эти зверства в Афганистане", - говорит старший научный сотрудник Human Rights Watch Патриция Госман.

На днях газета Afghanistan Times приветствовала публичное осуждение Китаем действий австралийских солдат. "Народ Афганистана приветствует осуждение Китаем убийств мирных жителей, совершенных иностранной армией на территории Афганистана. Мы призываем весь мир выступить за наказание преступников в соответствии с законом", - пишут афганские журналисты.

Вместе с тем, политики ряда западных стран почему-то считают, что они выше закона, что они имеют право вершить суд над другими, при этом категорически отказываясь ответить за свои собственные преступления.