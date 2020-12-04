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04.12.2020 18:52
Рубрика: Власть

Количество научных рот в технополисе "ЭРА" увеличится до восьми

Текст: Юрий Гаврилов

В 2021 году количество научных рот, которые сформированы на базе военного инновационного технополиса "ЭРА", увеличится с пяти до восьми. Об этом в пятницу на заседании совета армейского технополиса сообщил его начальник генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

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По его словам, такое решение приведет к увеличению общей численности сотрудников на 20 процентов. И, разумеется, скажется на результатах военно-научных исследований и разработок. Они и сейчас выглядят впечатляюще. Ивановский напомнил, что в нынешнем году на площадке "ЭРА" велась интенсивная научная деятельность по 16 ключевым для Вооруженных сил направлениям. К ним, в частности, относятся здравоохранение, робототехника, информационные технологии, средства защиты информации. Часть сотрудников технополиса также занимались совершенствованием системы управления беспилотными летательными аппаратами.

Эти разработки важны не только для Минобороны, но и для всей страны. Не случайно представители военного технополиса стали участниками 27 мероприятий федерального и международного уровня, включая девять научно-технических конференций и Международный военно-технический форум "Армия-2020".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Что касается военнослужащих научных рот, то, как отметил Ивановский, они в течение года подготовили более тысячи научных статей на актуальные для Минобороны темы. Это обстоятельство, по-видимому, сыграло ключевую роль, когда встал вопрос о расширении практики создания на базе технополиса "ЭРА" дополнительных научных подразделений. В них на добровольной основе будут проходить срочную службу отобранные по конкурсу наиболее талантливые выпускники ведущих вузов России.

Справка "РГ"

Указом Президента РФ от 28 августа 2018 г. № 501 военный инновационный технополис "ЭРА" определен как специализированный научно-исследовательский и производственный комплекс, объединяющий научные и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия промышленности и организации оборонно-промышленного комплекса, проводящие научные исследования в интересах укрепления обороноспособности страны, осуществляющие деятельность по разработке и созданию продукции военного, специального и двойного назначения.

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