Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+

После решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы к американской валюте со второго сентября. Таковы данные Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами "завтра" снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля, ранее в четверг он опускался до 74,26 рубля. Курс евро при этом потерял 59 копеек, достигнув 90,29 рубля, сообщает РИА Новости. Доллар ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы, отметил аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Напомним, страны ОПЕК+ согласовали повышение добычи нефти суммарно на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года, с возможностью ежемесячного пересмотра. Для России это означает увеличение производства приблизительно на 125 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак отметил, что российские компании уже подтвердили готовность увеличить производство.