Новости

В Татарстане рестораны и бары будут работать в новогоднюю ночь 09:13
Оперштаб: Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:09
Байден заявил о многостороннем подходе к России 09:04
СМИ: Лионель Месси перейдет в "ПСЖ" 08:54
Биатлонистка Павлова объяснила свое скандальное высказывание о сборной 08:47
Стали известны регионы РФ с самыми большими зарплатами 08:41
Через маску с клапаном инфицированный может заразить других 08:31
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+ 08:30
Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья 08:24
В Японии пассажирский самолет совершил экстренную посадку 07:42
В Швейцарии выявлен первый случай заражения кошки коронавирусом 07:27
В России осудили стремление ряда стран политизировать вакцинацию от COVID-19 06:50
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке 06:01
В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19 05:26
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+ 05:04
В Хабаровском крае вновь открыли музеи и библиотеки 04:48
В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции из-за С-400 04:38
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах 03:47
Военные РФ провели патрулирование на северо-востоке Сирии 03:31
Роухани заявил о праве Ирана на месть за убийство физика Фахризаде 03:06
В мире число случаев COVID-19 превысило 65 миллионов 02:32
Нацразведка США заявила об отсутствии данных о вмешательстве в выборы 02:10
Более 50 стран подали заявки на приобретение российской вакцины "Спутник V" 01:50
Попова: Меры защиты и профилактики помогут остановить COVID-19 01:13
Захарова обвинила Латвию в фабрикации обвинений против журналистов 00:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
04.12.2020 05:04
Рубрика: Экономика

Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы к американской валюте со второго сентября. Таковы данные Московской биржи.

Argus: Цена российской нефти Urals приблизилась к докризисному уровню

Курс американской валюты расчетами "завтра" снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля, ранее в четверг он опускался до 74,26 рубля. Курс евро при этом потерял 59 копеек, достигнув 90,29 рубля, сообщает РИА Новости. Доллар ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы, отметил аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Напомним, страны ОПЕК+ согласовали повышение добычи нефти суммарно на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года, с возможностью ежемесячного пересмотра. Для России это означает увеличение производства приблизительно на 125 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак отметил, что российские компании уже подтвердили готовность увеличить производство.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах
Как облегчат жизнь россиян законы декабря
В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов