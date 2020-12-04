Лесопромышленную отрасль ждут большие перемены

Лесная отрасль стремительно разглаживает собственную репутацию: из индустрии, ориентированной на вывоз отечественного кругляка за рубеж, лесозаготовка на глазах превращается в высокотехнологичное направление экономики. Свои успехи в сохранении и разумной эксплуатации знакового ресурса России есть и у государства, и у крупных игроков на рынке.

Введение квот на вывоз "кругляка", постепенное и существенное повышение пошлин и, наконец, предстоящий в 2022 году запрет на продажу необработанной древесины за рубеж - все эти меры привели к тому, что ее экспорт за последние 15 лет сократился втрое. Во многом за счет уменьшения незаконной рубки - объем данных преступлений, по оценке Минприроды, за последние пять лет сократился на 12%.

Впереди - создание федерального государственного информационного ресурса, полномасштабное введение ЛесЕГАИС - государственной системы учета древесины и сделок с ней. Предполагается, что все эти нововведения полностью ликвидируют теневой рынок древесины в России.

Меры регуляции, предпринятые государством, привели к значительному удешевлению стоимости продукции из древесины на внутреннем рынке, у участников рынка освободились средства для модернизации производства. Дистанционный мониторинг, оцифровка дистрибуции, дроны над бескрайней тайгой, использование спутников и системы 3D LiDAR - все это не будущее, а реальное настоящее лесопромышленного комплекса. Отрасль переживает динамичный инновационный рывок.

Игроки, ориентированные на прозрачные отношения с государством и ответственное обращение с ресурсом, активно инвестируют в цифровизацию своей профессиональной деятельности. Коллаборация с научно-исследовательскими организациями - традиционный, проверенный путь, однако завтрашний день - бизнес-акселераторы, внедряющие современный подход даже в самых консервативных отраслях. Так, "Приангарский ЛПК", крупный игрок в лесной отрасли мощностью 450 тысяч кубометров готовой продукции в год, в сотрудничестве с Global Venture Alliance инвестирует в акселератор для лесопромышленного комплекса - ForestTech Accelerator. Проект ориентирован на поиск инновационных решений на всех этапах заготовки и переработки древесины. В будущем опыт акселератора можно будет распространить и на других участников рынка лесозаготовки и лесопереработки.

Руководство "Приангарского лесоперерабатывающего комплекса" дорожит уникальным историческим моментом, который можно использовать для мощного технологического скачка, важного как для самой индустрии, так и в целом для страны.

"Прорывные технологии приводят к формированию принципиально нового рынка, новых потребительских качеств, новых продуктов на основе древесины, - говорит председатель совета директоров ПЛПК Олег Малкин. - Так было в банкинге, когда буквально за несколько лет мы перешли от бумажных денег к платежам с помощью электронных часов и браслетов - и это уже никого не удивляет. А ситуация, которая сложилась в связи с пандемией, полностью изменила мировосприятие человека, в один момент реформировав наше потребление, способы передвижения, платежи и даже взгляды на будущее. По моим прогнозам, в ближайшие пять лет подобные изменения ожидают и лесную отрасль".

Государство ждет именно таких, прорывных инициатив в лесопромышленном комплексе.

Проект новой "Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года", которая в соответствии с поручением президента должна быть утверждена до 15 января 2021 года, предполагает, что к 2030 году вклад лесного комплекса в ВВП страны возрастет вдвое и составит 1%. Цифровизация отрасли и ответственное отношение ее участников будут способствовать достижению этого и других показателей стратегии.

"В ситуации, когда лесная отрасль находится на пороге важнейших реформ, инициативы компаний в области инноваций исключительно важны, - комментирует председатель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев. - Именно таким участникам рынка, готовым делиться своими наработками и преображать отрасль, необходимо давать поддержку со стороны государства".