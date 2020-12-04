Мясников рассказал, почему при положительном ПЦР-тесте человек не болен COVID

Если человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией, то повторно через несколько месяцев он вряд ли заболеет, написал в своем Телеграм-канале главврач 71 московской горбольницы Александр Мясников.

"Мы знаем единичные подтвержденные случаи клинически значимой реинфекции. Просто выздороветь, потом подтвердить выздоровление отрицательным ПЦР-тестом, а потом получить опять положительный результат без наличия симптомов- не значит заболеть повторно. С тестами все не просто", - отмечает доктор.

По его мнению, у многих пациентов положительный тест ПЦР сохраняется на месяцы, при этом люди не являются ни больными, ни заразными. "При 40% ложноотрицательных тестов сложно делать выводы о реинфекции. Вот работа из Южной Кореи. Среди 108 переболевших пациентов, у которых отрицательный тест вновь стал положительным, на специальной клеточной культуре живой вирус не был обнаружен ни у кого. Отследили 790 контактов с этими пациентами - также ни одного от них заразившегося", - пояснил доктор.

Он пояснил, почему зачастую ПЦР тест "обманывает". Одна из причин - небрежный забор биоматериала из носоглотки. Это приводит к тому, что тест становиться неинформативным. "То есть лаборатория говорит: в присланном материале вируса нет. А вот есть он или нет у человека - зависит от того, насколько технически правильно был взят мазок. Именно поэтому до 40% тестов ПЦР являются ложноотрицательными. Иными словами, если есть клиника вирусной пневмонии, но тест отрицательный, то всё равно лечим как COVID. Или повторяем тест после забора материала во время бронхоскопии. Тест требует специальной довольно сложной аппаратуры. Его сверхчувствительность приводит и к нежелательным последствиям. Тест может определять "обрывки", фрагменты вируса и приводить к ложноположительным результатам. При большой нагрузке на лабораторию она становиться контаминированной, "загрязненной" с вирусологической точки зрения и выдавать ошибки", - отмечает доктор.

Он поясняет, что вирус в носоглотке зараженного появляется примерно за неделю до появления симптомов и продолжает выделяться в среднем еще две недели после их начала. Обзор 28 исследований показывает, что ПЦР-тест остаётся положительным в среднем 18 дней. Однако у примерно 20% людей ПЦР-тест остается положительным еще в течение нескольких месяцев. При этом они никак не являются источниками инфекции.

"Именно поэтому ВОЗ отказалось от обязательного последующего тестирования ПЦР и рекомендует ориентироваться на клиническую картину. Берут с большим запасом: не менее 10 дней от начала симптомов, плюс 3 дня после их исчезновения", - добавляет Мясников.

Он также пояснил, что при анализе на антитела определяют не сам вирус, а его "следы". Антитела к коронавирусу появляются в среднем через 8-12 дней от начала симптомов. "Различают антитела "острой фазы"- IgM, и антитела "памяти" (поостерегусь говорить "иммунитета") - IgG. Первые (IgM) выявляются раньше, и через 4-6 дней после их появления начинают снижаться и исчезают. Поэтому их наличие говорит о том, что вы переносите острую фазу болезни. Напомню: сразу после наступления симптомов IgM не определяются, они появятся в середине болезни и будут сопровождать ее до выздоровления. А вот вторая разновидность антител - IgG - появляются несколько позже антител "острой фазы". Они достигают максимума, потом начинают снижаться, но до конца так и не исчезают. Их наличие говорит о том, что вы уже перенесли болезнь и возможно имеете иммунитет против нее (про иммунитет я осторожничаю, так как полных данных у нас пока нет)", - подчеркивает врач.

Бывают тесты, добавляет Мясников, на антитела "качественные" - просто определяют факт наличия того или иного антитела (быстрые тест-полоски, как при определении беременности, например) и "количественные"- определяющие именно концентрацию антител, что намного информативнее (например считается, что защитная "иммунная" концентрация антител IgG начинается от 10). "Проблема "быстрых" тестов - высокий процент ложноположительных результатов. До 30%. Проблема еще и в том, что в фазе восстановления концентрация антител IgM могут оставаться повышенной довольно долго. Наши врачи уровень антител IgM более двух расценивают как острый период, что может вести к избыточным дням изоляции больного", - уточняет доктор.

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