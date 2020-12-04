Минфин решил разорвать соглашение по налогам с Нидерландами

Речь идет о доходах в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых российским бенефициарам "через юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом", говорится в уведомлении.

Минфин предложил Нидерландам те же условия, которые уже согласовал с Кипром, Люксембургом и Мальтой (повышение ставки до 15% с рядом исключений), однако контрпредложения Нидерландов предусматривали "сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны", объясняет ведомство в своем сообщении причину запуска денонсации.

Соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. В России ставка кратно выше - для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов - 15%. Эти ставки будут применяться к выводимым из России в Нидерланды доходам в случае денонсации соглашения, использование Нидерландов в качестве "транзитной" юрисдикции станет невыгодным.

"За время действия соглашения между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании, - отмечает Минфин. - В Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Так, в 2017 году объём таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018 - более 412 млрд рублей, а в 2019 - более 339 млрд рублей".

Переговоры с Кипром на этот счет также сначала зашли в тупик: в августе Минфин начал денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения, заявив, что предложения кипрской стороны "размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".

После этого Россия и Кипр достаточно быстро согласовали изменения в соглашение, при этом был предусмотрен ряд исключений, когда не применяется ставка 15%. Так, она составит 5% для институциональных инвестиций и в определенных случаях для публичных компаний.

В марте президент России заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15%. С этой целью он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.