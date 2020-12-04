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04.12.2020 20:04
Рубрика: Экономика

Новая система агрострахования должна заработать к середине 2021 года

Текст: Татьяна Карабут
Новая система агрострахования с господдержкой, включающая в себя защиту от чрезвычайных ситуаций, может быть внедрена с середины следующего года. На 20 декабря законопроект об этом запланирован к рассмотрению в Госдуме в первом чтении, в январе 2021 года закон может быть принят окончательно, рассказала на пресс-конференции 4 декабря заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

При этом, по ее словам, госсредства на эту систему уже предусмотрены в бюджете. В этом году в целом на агрострахование выделено 2,2 млрд рублей. В следующем сумма будет удвоена - за счет средств, зарезервированных для прямой компенсации ущерба от ЧС.

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Елена Фастова рассказала, что в этом году при существующей мультирисковой системе агрострахования на конец ноября застраховано 4,2 млн га, что составляет 5,5% от посевной площади. В прошлом году на ту же дату было застраховано 3,5 млн га, то есть 4,5% площадей.

"Мы планируем, что до конца года с учетом озимого сева застрахованная площадь составит 5,5 млн га, и это будет порядка 7,5%", - добавила замминистра.

Минсельхоз рассчитывает, что сумма господдержки на страхование от ЧС будет увеличиваться. При этом новая программа должна дополнять действующую мультирисковую систему. По ЧС будут компенсироваться только прямые затраты в случае возникновения чрезвычайной ситуации, если действительно регион объявил ЧС, а аграриям нужно не только это, считает Елена Фастова. Поэтому существующая система агрострахования тоже будет совершенствоваться. Так, со следующего года система страхования будет расширена на многолетние насаждения. Также, например, можно будет застраховать урожай только на части площади, доходы сельхозпроизводителя, прямые затраты на возделывание урожая и т.д.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Новая система страхования должна стать для аграриев более доступной. Сейчас она и так субсидируется государством: аграриям компенсируют половину от стоимости полиса. А законопроект предусматривает увеличение субсидирования государством расходов малого и среднего агробизнеса до 80% от страховой премии. Для остальных аграриев размер субсидии в первый год также будет равен 80% от страховой премии, в дальнейшем каждый год размер господдержки будет снижаться до 50% от страховой премии. Кроме того, упростится система оценки ущерба. Ведь при страховании от риска ЧС планируется возмещение не стоимости планируемого и утраченного хозяйством будущего урожая, а только прямых затрат агрария на обработку пострадавших от ЧС посевов или посадок - вспашку, сев, внесение удобрений. Соответственно, сократятся сроки выплат, которые не будут привязаны к срокам уборки урожая.

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