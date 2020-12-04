Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке

Команда украинского президента Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного разрешения конфликта на востоке страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, оценивая прогресс в реализации решений, принятых год назад на нормандском саммите в Париже.

В качестве примера Антонов привел продолжение дискриминации этнических русских и русскоговорящих. "Действующая языковая политика, продвигающая украинский язык за счет других языков - главным образом, русского - нарушает множество международных норм", - говорится в интервью, опубликованном в Facebook посольства.

По словам главы российской дипмиссии, Москва видит со стороны Киева и откровенные провокации, такие, как назначение местных выборов по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Требование о проведении выборов после перехода регионов под фактический контроль Киева противоречит Минским соглашениям.

Антонов подчеркнул, что пять из семи принятых в рамках саммита положений, которые должны были быть осуществлены к апрелю 2020 года, до сих пор не выполнены украинской стороной. Проводить новую встречу в нормандском формате (ФРГ, Россия, Украина, Франция) можно только после реализации Киевом уже имеющихся соглашений. Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны, отметил дипломат. По его мнению, Киеву следует сосредоточиться на других вещах и для начала - перестать критиковать Минские соглашения, а также избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений.