Правительство подготовило законопроект о лесоустройстве

Сегодня из хозяйственного оборота выведено 140 млн га леса, а арендаторы участков не могут узнать из документов, какую именно древесину там можно заготовить.

Ситуацию исправит новый закон о совершенствовании проведения лесоустройства, проект которого подготовило правительство, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Поправки позволят навести порядок в планировании использования лесов и обеспечат государство и лесопользователей актуальной и достоверной информацией о лесных ресурсах, - сообщила Виктория Абрамченко. - Кроме того, будет запрещено выставлять на аукцион и передавать в аренду для заготовки древесины лесные участки, лесоустроительные данные о которых утратили актуальность".

Проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области лесоустройства" подготовлен во исполнение поручения президента России и "дорожной карты" по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденной вице-премьером в октябре этого года, уточнили в пресс-службе.

Из-за отсутствия полных и актуальных данных невозможно вовлечь в хозяйственный оборот почти 140 млн гектаров лесов, расположенных на территориях интенсивного лесопользования, добавила Виктория Абрамченко. По ее мнению, законопроект полностью реформирует систему лесоустройства.

"Для серьезных изменений в лесном комплексе страны мы должны по-новому посмотреть на данные о лесных ресурсах страны, - сказала Виктория Абрамченко. - Полномочия по лесоустройству должны перейти на федеральный уровень, а результаты лесоустроительных работ должны стать основной для планирования использования лесов в десятилетней перспективе"

Законопроектом вводится понятие лесоустройства как системы мероприятий по проектированию территориальных единиц управления лесами, закреплению их границ, планированию лесохозяйственных мероприятий, объяснила вице-премьер. Фактически лесоустройство станет полноценной информационной основой для лесного планирования, государственной инвентаризации лесов, ведения государственного лесного реестра и оценки лесов.

Среди прочих новаций планируется закрепить требования о предоставлении лесного участка в аренду только при наличии актуальных материалов лесоустройства.

"В отношении огромных лесных территорий мы видим документы, которые были актуальны 30 лет назад, - описала ситуацию Виктория Абрамченко. - В таком случае добросовестные лесопользователи фактически арендуют "кота в мешке" - неизвестны ни качественные, ни количественные характеристики лесного участка. При такой модели перейти к грамотному использованию лесов с эффективным восстановлением просто невозможно".

Законопроект регулирует систему планирования лесоустроительных работ, критерии зонирования земель лесного фонда, а также приоритет и очередность и способы выполнения лесоустройства, уточнили в пресс-службе. Кроме того, там отметили, что законопроект вводит единый федеральный план лесоустроительных работ с учетом зон интенсивного использования лесов. Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по вовлечению в пользование лесных участков, а расход бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План должен актуализироваться ежегодно.

По замыслу правительства, законопроект должен вступить в силу с 1 января 2022 года.