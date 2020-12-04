В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 03 декабря 2020 г. № 2270, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 19 ноября 2020 г. № 2091" дополнить словами ", от 03 декабря 2020 г. № 2270";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 15 января 2021 г.";

3) подпункт "а" подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"а) проведение публичных (за исключением пикетирования, проводимого одним участником) мероприятий, спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Указанный запрет не распространяется на мероприятия, указанные в приложении № 3 к настоящему указу;";

4) в подпункте 4 пункта 2:

а) абзац седьмой подпункта "б" изложить в следующей редакции:

"В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше (за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске) установить периоды самоизоляции с 09 по 22 ноября 2020 года, с 23 ноября по 06 декабря 2020 года, с 07 по 20 декабря 2020 года, с 21 декабря 2020 года по 03 января 2021 года, с 04 по 15 января 2021 года.";

б) абзац второй подпункта "е" изложить в следующей редакции:

"носить одноразовые маски, или многоразовые маски, или респираторы для защиты органов дыхания в общественном транспорте (в том числе в легковом такси), в местах приобретения товаров (в том числе на территориях рынков, ярмарок, торговых центров, торгово-развлекательных центров), в местах выполнения работ, оказания услуг (в том числе в спортивно-развлекательных центрах, объектах предприятий общественного питания, за исключением времени приема пищи), в лифте, на работе (при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина), в иных общественных местах (в случае невозможности соблюдения социальной дистанции до других граждан, предусмотренной подпунктом "а" настоящего подпункта), за исключением случаев, когда актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации разрешено нахождение граждан в общественном месте без масок;";

5) подпункт 30 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"30) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации досуга и развлечения несовершеннолетних в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) не допускать проведение досуговых массовых, развлекательных массовых мероприятий с очным присутствием граждан в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, используемых организацией (индивидуальным предпринимателем);

б) выполнять требования подпункта 8.3 настоящего пункта;

в) выполнять санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16;";

6) дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) подпункт "а" подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"а) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по спорту Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области, требований, установленных подпунктом "а" подпункта 1 пункта 2 Указа № 30-УГ;";

2) подпункт "а" подпункта 5 изложить в следующей редакции:

"а) в части соблюдения подпункта "а" подпункта 1 (в отношении организаций, подведомственных Комитету по культуре Псковской области, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по культуре Псковской области, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации досуга и развлечения несовершеннолетних в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях), подпункта 30 пункта 2 Указа № 30-УГ;";

3) подпункт "е" подпункта 6 изложить в следующей редакции:

"е) в части соблюдения подпункта "а" подпункта 1 (в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по образованию Псковской области, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации досуга и развлечения несовершеннолетних в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях), подпункта 6.3, подпункта "а" подпункта 7, подпункта 30 пункта 2, пункта 3.2 Указа № 30-УГ;".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 07 декабря 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников





Приложение к указу Губернатора области от 04.12.2020 № 212-УГ

"Приложение № 3 к указу Губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ

Перечень массовых мероприятий

1. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, проводимые при соблюдении подпункта 8.2 пункта 2 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Мероприятия (за исключением публичных, досуговых, развлекательных), проводимые при соблюдении одновременно следующих условий:

а) мероприятие проводится на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии с законодательством;

б) имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

в) организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области.

3. Мероприятия (за исключением досуговых, развлекательных), проводимые на открытом воздухе либо в помещении площадью не менее 400 квадратных метров, оборудованном посадочными местами, и при соблюдении одновременно следующих условий:

а) имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

б) организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области;

в) количество участников мероприятия не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест (при проведении мероприятия в помещении).

4. Мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах, при соблюдении одновременно следующих условий:

а) имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

б) организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области.

5. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года, проводимые дошкольными образовательными организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ (далее в настоящем пункте - образовательная организация - организатор мероприятия), с участием воспитанников (обучающихся) одной группы (класса) с постоянным составом при соблюдении одновременно следующих условий:

а) на мероприятии не допускается присутствие несовершеннолетних, не являющихся постоянными воспитанниками (обучающимися) такой группы (класса), родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, иных лиц, не являющихся работниками образовательной организации - организатора мероприятия;

б) к участию в мероприятии не допускаются лица с повышенной температурой тела;

в) мероприятие проводится в помещении образовательной организации - организатора мероприятия либо на открытом воздухе;

г) в помещении проведения мероприятия перед и после проведения каждого мероприятия осуществляется проветривание, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, в том числе дезинфекция контактных поверхностей;

д) образовательной организацией - организатором мероприятия обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16."







