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04.12.2020 20:37
Рубрика: Власть

Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями

Текст: Кира Латухина
Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Такой указ подписал Владимир Путин.

"Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет сотрудником администрации президента", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что Владимир Путин предложил возглавить "РОСНАНО" Сергею Куликову, который занимал пост первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Совет директоров "РОСНАНО" избрал его председателем правления. Чубайс возглавлял корпорацию 12 лет.

Совет директоров "Роснано" избрал Куликова вместо Чубайса
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