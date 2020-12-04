Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями

"Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет сотрудником администрации президента", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что Владимир Путин предложил возглавить "РОСНАНО" Сергею Куликову, который занимал пост первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Совет директоров "РОСНАНО" избрал его председателем правления. Чубайс возглавлял корпорацию 12 лет.