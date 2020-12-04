Путин обсудил на совещании Совбеза ситуацию в СНГ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Участники обстоятельно обменялись мнениями по ситуации в ряде стран СНГ и обсудили вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.